Відомий художник вибачився за свою карикатуру на Садового

Український художник і лідер рок-гурту «Ot Vinta!» Юрій Журавель, відомий своїми сатиричними малюнками, опублікував у Facebook карикатуру на мера Львова Андрія Садового. Через декілька годин Журавель видалив карикатуру і вибачився перед Садовим, зазначивши, що намалював її під впливом фейкових повідомлень про підтримку Садового партією «Слуга народу».

Юрій Журавель намалював мера Львова у вигляді зеленого бюсту на постаменті з підписом «Зе!» і опублікував на своїй сторінці у Facebook увечері 24 червня із підписом «Цікаво! Чи голосуватимуть львів’яни за Садового на чергових виборах мера?».

скріншот видаленого посту Юрія Журавля

Вже наступного ранку автор видалив карикатуру і вибачився перед Садовим.

«Щиро прошу вибачення у Андрія Садового за вчорашню карикатуру, яка показувала його співдружність з Зеленським і Слухами Народу. Вийшло, що вчора я поширив фейк від інформаційного агенства Вголос, який активно підхопився іншими ЗМІ і окремими журналістами... Надалі буду більш уважний до новин ЗМІ і віритиму лише перевіреним джерелам», — написав Юрій Журавель у Facebook.

Пост з вибаченнями викликав схвальну реакцію користувачів Facebook, багато з яких зазначають, що мало хто в Україні готовий відкрито визнати свою помилку і вибачитись.

Варто зауважити, що фейкові повідомлення про нібито підтримку Садового на найближчих місцевих виборах з боку партії «Слуга народу» поширив не лише відомий численними фейками львівський «Вголос», а й «5 канал» та деякі інші сайти.