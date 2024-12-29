Кінокомпанія Warner Bros. змінила розклад своїх прем'єр. Один з найбільш очікуваних фільмів «Бетмен 2», де головну роль виконує Роберт Паттінсон знову не вийде тоді, коли було заплановано. Глядачам доведеться чекати прем’єру на довше.

За повідомленням Variety прем'єру переносили вже двічі. Спочатку супергеройська картина мала вийти на великі екрани у жовтні 2025 року, але потім фільм режисера Метта Рівза перенесли на 2026 рік. Зараз стало відомо, що дату прем'єри запланували на жовтень 2027 року.

Зйомки фільму стартують в середині 2025 року на студії Warner Bros. в британському Лівсдені. Як відомо, нова стрічка стане другою частиною у трилогії, задуманою Рівзом. Цього разу Рівз виступить не лише режисером картини, але й співавтором сценарію разом з Меттсоном Томліном. У другій стрічці, окрім Паттісона, до своїх ролей знову повернуться Джеффрі Райт (Джеймс Гордон), Енді Серкіс (Альфред Пенніворт) і Колін Фаррелл (Освальд «Пінгвін» Кобблпот).

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Наразі сюжет картини не розголошуються, однак раніше режисер натякав, що в новій частині Ґотем відновлюватиметься післшя руйнівної повені. Місто знову зіштовхнеться з новими викликами та конфліктами, що ускладнить роботу Бетмена.