Вийшов український трейлер драми «Бруталіст» (The Brutalist) Брейді Корбета з Едріеном Броді у головній ролі. Фільм уже встиг отримати чимало відгуків, критики назвають його одним із найкращих фільмів 2024 року та має отримати, за прогнозами, номінації на «Оскар». Стрічка уже має сім номінацій на «Золотий глобус», а також нагороду Венеціанського фестивалю, де відбулась її прем’єра.

В центрі сюжету фільму, заснованого на реальних подіях – архітектор, угорський єврей Лазло Тот, який зумів вижити в Аушвіці. Віг втік з повоєнної Європи до Америки. Лазло оселяється в Пенсильванії, де намагається відбудувати своє життя, кар'єру та поновити стосунки з дружиною, з якою його розлучила війна.

Окрім Едріена Броді («Піаніст», «Французький вісник», «Північ у Парижі») у фільмі зіграли Фелісіті Джонс («Теорія всього», «За статевою ознакою»), Гай Пірс («Мементо», «Прометей»), Джо Алвін («Фаворитка», «Види милосердця»), Стейсі Мартін («Німфоманка», «Молодий Ґодар») та інші.

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Компанія B&H film distribution має випустити фільм в український прокат 20 лютого 2025 року.