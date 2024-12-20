Film Ua Distribution представив офіційний трейлер до сатиричного трилеру «Смерть путіна». Нову стрічку від польського режисера Патрика Веґи українські глядачі зможуть подивитися у кінотеатрах країни вже за місяць, 16 січня.

«Смерть путіна» простежує ключові етапи життя кривавого диктатора: від дитинства та сходження до влади до президентства та розв’язання війни в Україні. Проте ця історія виходить за рамки однієї особистості, розкриваючи механізми, що створили і підтримують авторитарний режим у росії, та вплив цих процесів на суспільство.

У новій стрічці Патрик Веґа продовжує застосовувати свій стиль, поєднуючи гостросюжетний наратив із філософськими роздумами, що змушують глядачів замислитися над важливими соціальними та політичними проблемами.

«Історія показує, що імперії руйнуються зсередини, коли громадяни перестають вірити у свого абсолютного правителя. Сподіваюся, цей фільм дасть українським глядачам надію і віру в те, що вони скоро переможуть росію», – ділиться Патрик Веґа.

Одним із найбільших технічних досягнень фільму стала інтеграція технології Deep Fake, яка забезпечила максимальну візуальну достовірність. Крім того, режисеру вдалося отримати інсайдерську інформацію від психіатра, який колись працював із російським диктатором. Цей аспект дозволив показати іншу сторону головного персонажа, не лише тирана, а й слабку, налякану людину.

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«Робота над цим фільмом була справжнім викликом. Відсутність доступу до реальних матеріалів про життя путіна змусила нас шукати інноваційні підходи. Ми залучили експертів з військової справи, квантової механіки та архітектури. Зокрема, я консультувався з генералом НАТО, який командував військами в Іраку та Афганістані», –розповідає режисер.

Політичний трилер досліджує невідомі факти та приховані аспекти російської політики, які ретельно приховувалися від світової громадськості. Саме тому «Смерть путіна» – це не лише художній витвір, а й соціальний маніфест, що доводить: правда завжди проривається крізь пропаганду.

Подорож глибинами свідомості владіміра путіна, що відкриває глядачеві параноїдальні думки та вразливі точки російського диктатора. Кому та за скільки путін продав останні крихти людяності в обмін на необмежену владу? Уся правда про історичні події, які призвели до варварського вторгнення в Україну, що стало можливим завдяки поєднанню метафізичної російської душі з жорсткою російською реальністю.