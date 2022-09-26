МОЗ пропонує передати клінічну лікарню Львівської залізниці в управління медуніверситету для створення на її базі університетської клініки

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в межах робочого візиту на Львівщину завітав до Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті. Міністр ознайомився з роботою медичного закладу у час війни, оглянув хірургічні, реанімаційні та нейрохірургічні відділення, повідомила у понеділок, 26 вересня, прес-служба Львівської ОВА.

Віктор Ляшко відвідав також Центр жіночого здоров’я, який діє на базі лікарні, в якому працюють акушери-гінекологи, хірурги-онкологи, лікарі ультразвукової діагностики, мамографії.

В межах візиту Віктор Ляшко завітав до палат та поспілкувався з пацієнтами. Після усіх оглядин відбулась зустріч з медичним персоналом Львівської лікарні та залізничному транспорті.

«Тривалий час навколо вашої лікарні зосереджена особлива увага громадськості. Важко сказати, що зараз існує позитивна тенденція до розвитку закладу, тому варто напрацювати нову стратегію його функціонування. Як ви знаєте, до нас звернулось Мінінфраструктури з питанням розглянути усі заклади «Укрзалізниці», щоб передати їх в підпорядкування Міністерства охорони здоров’я. Для нас цей заклад є одним з пріоритетних», – зазначив Віктор Ляшко.

Фото прес-служби ЛОВА

Нагадаємо, цьогоріч у МОЗ висловили пропозицію передати клінічну лікарню Львівської залізниці під управління Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для створення на її базі університетської клініки.

Лікарня може стати не лише клінічною базою для підготовки студентів, інтернів, курсантів, а й надаватиме високоспеціалізовану медичну допомогу та матиме змогу отримати додаткове фінансування шляхом підписання договору з Національною службою здоров’я України.

Фінальне рішення щодо передачі лікарні ухвалить уряд.