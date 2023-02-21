24 лютого назавжди увійде до історії України як день початку нової війни за нашу Незалежність з одвічним ворогом – Росією. Ця дата поставила крапку у багатьох наших планах і сподіваннях та відкрила лік великим і болісним втратам. Проте ми знаємо, за що боремось, а наша Перемога – питання часу. Своїм героїзмом народ України змусив повірити в це увесь цивілізований світ.

Уже цілий рік наші Збройні Сили боронять Країну і дають гідну відсіч окупантам. В тилу розгорнуто безпрецедентних масштабів волонтерську діяльність. Культурний співочий фронт тримають українські артисти.

Віктор Винник і МЕРІ протягом року видали кілька пісень на військово-патріотичну тематику – «рускій ваєнний карабль…», «Герой», «Victoria», а також альбом «Так, я з України». Як і усі свідомі українці, команда активно дає благочинні концерти зі збору коштів та виступає для наших вояків.

Нова пісня, яку презентують музиканти, отримала назву «Коли твоя земля в війні». Віктор Винник написав її нещодавно, і сама назва промовисто свідчить про зміст пісні. Простими словами автор описав наше сьогодення, наші надії й сподівання і непохитну віру у Перемогу. Трек увійде до нового альбому Віктора Винника і МЕРІ, який, цілком можливо, побачить світ вже цієї весни.

Головному героєві трапляється могила воїнів УПА, як символ того, що наша війна є продовженням їхньої боротьби

Також на пісню було відзнято відеокліп, режисером, як і у кількох останніх роботах, виступив сам Віктор Винник. За задумом відео має передавати почуття, які ми переживали протягом року – тривогу, сум. Але у фіналі головному героєві трапляється давня могила воїнів УПА – як нагадування та символ того, що наша війна є продовженням їхньої боротьби, і ми не маємо права зрадити пам’ять Героїв, полеглих за нашу Свободу.