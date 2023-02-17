За сюжетом кліпу, Ірина Фаріон передає співачці Slavia каблучку її бабусі

Відома мовознавиця та колишня народна депутка від «Свободи» Ірина Фаріон знялася у кліпі на нову пісню співачки Slavia. Фото робочих моментів зі знімального майданчика оприлюдили у соцмережах Slavia (Ярослава Притула) та сама Ірина Фаріон.

«Сьогодні був не день, а Дар Божий. Записували зі Славією кліп на її дивовижну і шедевральну пісню «Сила Роду», – написала Ірина Фаріон у Facebook. У коментарях читачі схвально сприйняли таку новину та писали, що з нетерпінням очікують прем’єри кліпу.

Герої кліпу на пісню «Сила Роду» вдягнені в національні костюми, також у військову форму (фото Ірини Фаріон)

«Я давно не чула такої близькости Неба, як нині, коли за сюжетом-реальністю передавала Славії каблучку її бабусі, що була точно така ж, як у моєї мами... Ось це і є коло-кільце нашої єдности, духової сили і неминучої перемоги. Неймовірна вдячність всім за натхненну працю-творіння. Кліп незабаром. То буде Фест!!!», – заінтригувала 58-річна мовознавиця, розповіши деякі деталі сюжету кліпу.

Відома під сценічним псевдонімом Slavia українська співачка Ярослава Притула є колишньою дружиною відомого артиста DZIDZIO (Михайло Хома). Вона також поширила фото та уривки відео зі знімального майданчика у сторіс свого Instagram.

Нагадаємо, Ірина Фаріон була депутаткою Верховної Ради від ВО «Свобода» у 2012-2014 роках. Зараз є професоркою кафедри української мови Львівської політехніки.