Колишня народна депутатка від ВО «Свобода» Ірина Фаріон вирішила, що її сторінку у Facebook заблокували «пейсаті ліберасти». Про це вона написала 4 жовтня у Telegram, натякаючи вочевидь на єврейське походження засновника популярної cоцмережі Марка Цукерберга. Раніше ЗМІ повідомили про глобальний збій у роботі Facebook, а також Instagram і WhatsApp,які належать Facebook.

На думку відомої своєю емоційністю Ірини Фаріон, причиною проблем з її сторінкою у Facebook став її допис про відому українську письменницю Олену Пчілку, матір Лесі Українки.

Найбільш ймовірно, що проблеми Ірини Фаріон не мають нічого спільного ні з її публікацією істричних розвідок, ні з «пейсатими ліберастами». Міжнародні ЗМІ повідомляють про глобальний збій у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp – сотні титсяч користувачів по усьому світу скаржаться на проблеми з доступом до свої сторінок чи месенджерів. У Facebook і раніше траплялися такі збої, які виправляли, як правило, шонайбільше за кілька годин.