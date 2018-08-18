Винниківський «Рух» мінімально поступився вдома «Інгульцю»

СпортІгор Саджениця, 18 серпня2620

У матчі 5-го туру Першої ліги винниківський «Рух» приймав вдома «Інгулець» із селища Петрове, що у Кіровоградській області.

Єдиний гол у матчі було забито на 23-ій хвилині. Автоголом відзначився гравець «Руху» максим Грисьо.

Попри численні моменти у господарів поля, «Рух» у цьому матчі не забивав, зазнавши другої поразки поспіль. Це відкинуло команду на 12-те місце поблизу зони вильоту.

Наступний матч «Рух» проведе 22 серпня у селі Білозір’я, що у Черкаській області. Там команда в рамках другого попереднього етапу Кубка України зіграє проти «Черкащина-Академія»

Рух – Інгулець 0:1
Гол: Грисьо, 23 (автогол)

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