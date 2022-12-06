Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило новий перелік, на основі якого переселенцям виплачуватимуть соцдопомогу. Про це йдеться в наказі Мінінтеграції, опублікованому 5 грудня.

Зазначається, що зі зміною ситуації на фронті, перелік областей теж регулярно оновлюють. Зокрема, до оновленого переліку громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або тих, які тимчасово окуповані, входить 9 областей. Загалом у переліку 331 громада.

Донецька область (66 територіальних громад);

Харківська область (56 територіальних громад);

Дніпропетровська область (10 територіальних громад);

Луганська область (37 територіальних громад);

Запорізька область (64 територіальні громади);

Херсонська область (49 територіальних громад);

Миколаївська область (26 територіальних громад);

Сумська область (19 територіальних громад);

Чернігівська область (4 територіальні громади).

Усі внутрішні переселенці, мешканці цих громад, отримають грошову допомогу від держави. Для людей з інвалідністю та дітей ці виплати становлять 3 тис. грн, для решти категорій – 2 тис. грн.

«Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію», – пояснили в Мінреінтеграції.

Заяву на допомогу на проживання можна подати через «Дію» або ж особисто в органах соцзахисту чи через ЦНАП.