Уряд оновив перелік територій для виплати допомоги переселенцям
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило новий перелік, на основі якого переселенцям виплачуватимуть соцдопомогу. Про це йдеться в наказі Мінінтеграції, опублікованому 5 грудня.
Зазначається, що зі зміною ситуації на фронті, перелік областей теж регулярно оновлюють. Зокрема, до оновленого переліку громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або тих, які тимчасово окуповані, входить 9 областей. Загалом у переліку 331 громада.
- Донецька область (66 територіальних громад);
- Харківська область (56 територіальних громад);
- Дніпропетровська область (10 територіальних громад);
- Луганська область (37 територіальних громад);
- Запорізька область (64 територіальні громади);
- Херсонська область (49 територіальних громад);
- Миколаївська область (26 територіальних громад);
- Сумська область (19 територіальних громад);
- Чернігівська область (4 територіальні громади).
Усі внутрішні переселенці, мешканці цих громад, отримають грошову допомогу від держави. Для людей з інвалідністю та дітей ці виплати становлять 3 тис. грн, для решти категорій – 2 тис. грн.
«Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію», – пояснили в Мінреінтеграції.
Заяву на допомогу на проживання можна подати через «Дію» або ж особисто в органах соцзахисту чи через ЦНАП.