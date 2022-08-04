Артем Краєвський не допустив жодної помилки в мультипредметному тесті

Випускник львівської класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка Артем Краєвський написав мультипредметний тест без жодної помилки. Випускник набрав максимальну кількість балів – 600 – по 200 з трьох предметів, виконавши завдання лише за 50 хвилин.

Як повідомляє Суспільне, завдання, яке було розраховане на 2 години, Артем Краєвський виконав за 50 хвилин. Тест складався з трьох предметів – історії, математики та української мови.

«Найлегшим була історія. Я її зробив, здається, за сім хвилин. Ну, там було легко. Спочатку я вийшов, трішечки "всплакнув" від щастя. А потім вийшов із самого центру оцінювання і розказав всім. Надворі вже чекали мої друзі, мої батьки», – розповів випускник.

У класичній гімназії розповіли, що кожного року мають випускників, які набирають максимальну кількість балів на ЗНО з одного предмету. Але цьогоріч Артем Краєвський показав найкращий результат.

«Щоби зразу з трьох предметів 200 балів – такого, здається, ще не було за моєї пам’яті. Артем постійно був як належний учень. Він ввесь час був відмінником. Кожного року, пам’ятаю, йому вручали стипендію, починаючи з 5 класу. Він дуже активний, він був старостою класу», – повідомив директор гімназії Юрій Джала.

Надалі хлопець планує навчатися в Українському католицькому університеті на факультеті ІТ та бізнес-аналітики, де здобуватиме професію системного аналітика. Загалом на Львівщині є декілька випускників, які здобули максимальний результат на національному тестуванні. Однак остаточні результати оприлюднять у вересні.