Збірна України спробує вийти в плей-оф Євро-2024 завдяки перемозі над Бельгією

Груповий етап чемпіонату Європи виходить на фінальне коло. У середу, 26 червня, відбудуться чотири останні матчі у групах E та F. За аналогією попереднього дня поєдинки будуть розбиті на два часові слоти – 19:00 та 22:00.

У групі Е збірна України прийматиме Бельгію. У нашому квартеті склалась унікальна ситуація – вперше в історії континентальних першостей всі команди групи мають однакову кількість очок перед третім туром. Підопічним Сергія Реброва треба перемагати, хоча нічия і навіть поразка залишають шанси для проходу в 1/8 фіналу турніру.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає Бельгію. На її перемогу дають 1,68, тоді як на звитягу України лише 5,4. Нічия – 4,05. Найбільшою загрозою для наших воріт вбачають Ромелу Лукаку (2,2), який вже тричі забивав на Євро-2024, але всі його голи скасували. Серед українців максимальні шанси відзначитись мають Артем Довбик (3,6) і Роман Яремчук (4,2).

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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У паралельному матчі Словаччина зійдеться з Румунією. У футбольних колах вже ходять чутки про змову, яку можуть влаштувати ці команди – для проходу у наступний раунд їм вистачить нічиєї, яку вони цілком можуть розписати, економлячи сили на наступний раунд змагань. FAVBET підтверджує ці побоювання, оцінюючи мирову у 2,04. Для прикладу перемогу словаків оцінюють у 3,25, а румун – у 4,2. Головними голеадорами команд експерти називають Івана Шранца (3,5) та Деніса Дрегуша (3,9) відповідно.

У вечірньому слоті Грузія спробує влаштувати сенсацію і здолати Португалію. Дебютанти чемпіонатів Європи з ексгравцем збірної України Георгієм Цітаішвілі йдуть останніми з одним очком, але мають шанс зачепитись за плей-оф. Інтригою матчу залишається також і те, чи зможе нарешті відзначитись Кріштіану Роналду. Експерти з FAVBET майже не вірять у Грузію, даючи їм мізерні 7,6. Натомість успіх Португалії оцінюють у 1,43. Нічия – 4,9. Найбільше шансів забити має Роналду (1,7), а у грузинів очікують голів від лідера ФК «Наполі» Хвічі Кварацхелії (3,75).

У паралельній зустрічі Чехія боротиметься з Туреччиною. Підопічним Вінченцо Монтелли цілком вистачить нічиєї, тоді як команда Івана Гашека зобов’язана перемагати (або сподіватись на фіаско грузинів). FAVBET трохи більше шансів на перемогу залишає чехам – 2,77. Туркам дають 2,79, а нічию оцінюють у 3,25. Ян Кухта та Моймір Хитіл мають однаковий коефіцієнт на можливий гол (3,1), тоді як у турків найвище котируються голеадорські здібності форварда ФК «Бешикташ» Дженка Тосуна (3,25).

Розклад матчів 26 червня:

19:00. Група Е. Україна – Бельгія

19:00. Група E. Словаччина – Румунія

22:00. Група F. Грузія – Португалія

22:00. Група F. Чехія – Туреччина

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Україною та Бельгією буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).