Вирішувати проблеми в бюджеті насамперед за рахунок культури – це безглуздя. Більшість наших проблем, власне, через те, що культура в Україні була під плінтусом з точки зору уваги держави.

Я сподіваюсь, що Український культурний фонд і ДержКіно України не постраждають від урядових рішень і урізань.

Місто також чекають непрості часи. Грошей стане менше, але програма «Львів-2020. Фокус на культуру» буде останньою, звідки ми будемо забирати гроші. Можливі, звичайно, корекції всередині програми (багато людей зараз не працюють, скасовані події та ін.), але загалом пріоритет з культури забирати не будемо.

Нагадую, заявки на конкурс «Фокус на культуру» можна подавати тут.