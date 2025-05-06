Продукцію Smakuli сімейної пекарні зі Львівщини почали продавати у німецькій мережі супермаркетів Rewe. Українська компанія виготовляє корисне печиво та інші снеки без глютену і лактози, виробництво розташоване неподалік Городка. Наразі вироби Smakuli можна придбати у мережі Rewe у південних федеральних землях.

Бренд Smakuli заснували 2016 року на базі сімейної пекарні, що розташована у селі Керниця Городоцької громади. Безглютенове печиво та інша продукція під цією торгової маркою в Україні продається у мережах супермаркетів «Сільпо», «Мегамаркет», Novus та Auchan.

«Утім віднедавна українське печиво можна придбати й у магазинах Rewe на півдні Німеччини», – йдеться на сайті «Амаль Берлін». Як розповіла засновниця бренду Руслана Римарська, у січні 2024 року компанія брала участь у спеціалізованій виставці у Кьольні. Там їхню продукцію помітила менеджерка з інновацій мережі Rewe. Загалом процес виходу компанії на німецький ринок тривав майже рік.

«Спочатку ми будували своє портфоліо в Україні й уже впровадили міжнародні стандарти контролю якості та безпечності […] Але цього було замало. Для початку потрібно було відкрити компанію у Польщі, котра змогла отримати ліцензію на утилізацію пакування, отримати багато сертифікатів та страхування бізнесу, адаптувати пакування для німецького ринку тощо», – розповіла Руслана Римарська.

Фото з Facebook Ольги Трофімцевої

За її словами, окрім Німеччини, компанія працює над виходом на ринки Нідерландів та Швеції.

ТМ Smakuli є членами «Альянсу українських виробників харчових продуктів» (UFMA). Ця спілка популяризує українські продукти за кордоном, зокрема через ініціативу Ua Foodbox – набори смаколиків з України. До неї, окрім Smakuli, входять виробники Brancho, Lol&Pop, «Здорова генерація», Leopol, LiQberry, Львівська майстерня шоколаду, Stodola, Zernovita_bakery, Father's Wine. Руслана Римарська є головою «Альянсу».

Сімейну пекарню «Будьмо здорові», яка нині виготовляє продукцію Smakuli, заснувала Руслана Римарська у грудні 2009 року. Першим продуктом підприємства був хліб, згодом пекарня почала виробляти солодощі для людей з алергією та харчовими обмеженнями. У цій ніші підприємство стало першим українським виробником солодощів без глютену та лактози із корисними додатками: горіхами, сухофруктами та натуральним бельгійським шоколадом.

Компанія випускає чотири лінійки продукції: дві лінійки солодкого печива, солоне печиво-снеки та снеки з пребіотиком – загалом 17 видів печива та снеків. Наголос у продукції робиться на тому, що вона не містить найпоширеніших алергенів – глютену, сої, сезаму, арахісу, двоокису сірки та інших.

Згідно з даними Mind.UA, експорт корисної продукції (здебільшого до США) становить 12% від загального обороту компанії «Будьмо здорові» та генерує близько 500 тис. грн на рік.