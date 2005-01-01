Виробництво деревообробної промисловості Львівщини зросло на 10%

Виробництво у деревообробній промисловості Львівщини протягом 2017 року зросло майже на 10%. Деревини цьогоріч заготовили орієнтовно 1 млн 200 тис. кубометрів. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомив директор департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації Роман Филипів. Також чиновник зазначив, що за 11 місяців збільшився і показник вивозу продукції за кордон.

«Питома вага експорту продукції деревообробки становить приблизно 10% від усіх експортних потоків, які надходять в економіку Львівської області», ‒ зазначив він.

Загалом на Львівщині працює майже 600 деревообробних підприємств. На них переробляють 80% деревини, яку заготовляють на території області. До місцевого та державного бюджетів фірми щороку сплачують понад 200 мільйонів гривень. За останні роки потужності лісгоспів оновили у Славському, Сколівському, Турківському, Рава-Руському, Жовківському, Бузькому, Радехівському та Бродівському лісгоспах.

«Близько 200 тисяч кубометрів деревини ми щороку переробляємо на своїх, тобто державних, підприємствах, а понад 600-700 тисяч кубометрів обробляють приватники», ‒ розповів начальник Львівського обласного управління лісового господарства Анатолій Дейнека.

Тим часом на 30% зменшилися незаконні вирубки лісів. Такого результату вдалося досягнути завдяки спільним рейдам, які організовували охоронці лісових територій, Держекоінспекція та громадські організації. Натомість понад 3 тисячі гектарів ліс на території Львівщини відновили.