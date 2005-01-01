VISA запустила банківські картки з вбудованим відбитком пальця

Так виглядатиме картка VISA з вбудованим відбитком пальця

Компанія Visa провела опитування тисячі американців, яке показало, що 50% покупців бажають підтверджувати особу під час покупок за допомогою відбитку пальця. Відтак компанія запустила пілотний проект, в рамках якого клієнтам двох банків – Mountain America Credit Union і Bank of Cyprus – запропонують картки з чіпом, де збережений відбиток пальця користувача.

Як повідомила компанія, спосіб оплати карткою за допомогою відбитку пальця працюватиме на будь-якому POS-терміналі, який підтримує безконтактні платежі або карти з мікрочіпами, тому для використання цих карток заміна обладнання не знадобиться. Чіп-сканер спрацьовує миттєво і сам підзарядиться від POS-терміналу під час покупки.

Сканер відбитку активується, коли карту вставити в термінал. Якщо клієнт покладе на неї палець, чіп звірить відбиток з вбудованим у картку і дозволить обробку транзакції. Картка блимне зеленим вогником якщо відбиток співпаде і червоним – якщо не співпаде. Якщо ж палець не поклали, то будуть використані традиційні методи підтвердження – ПІН-код або підпис на чеку.