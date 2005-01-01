VISA запустила банківські картки з вбудованим відбитком пальця

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:382460

До теми

VISA запустила банківські картки з вбудованим відбитком пальця
фото сайт VISA
Так виглядатиме картка VISA з вбудованим відбитком пальця

Компанія Visa провела опитування тисячі американців, яке показало, що 50% покупців бажають підтверджувати особу під час покупок за допомогою відбитку пальця. Відтак компанія запустила пілотний проект, в рамках якого клієнтам двох банків – Mountain America Credit Union і Bank of Cyprus – запропонують картки з чіпом, де збережений відбиток пальця користувача.

Як повідомила компанія, спосіб оплати карткою за допомогою відбитку пальця працюватиме на будь-якому POS-терміналі, який підтримує безконтактні платежі або карти з мікрочіпами, тому для використання цих карток заміна обладнання не знадобиться. Чіп-сканер спрацьовує миттєво і сам підзарядиться від POS-терміналу під час покупки.

Сканер відбитку активується, коли карту вставити в термінал. Якщо клієнт покладе на неї палець, чіп звірить відбиток з вбудованим у картку і дозволить обробку транзакції. Картка блимне зеленим вогником якщо відбиток співпаде і червоним – якщо не співпаде. Якщо ж палець не поклали, то будуть використані традиційні методи підтвердження – ПІН-код або підпис на чеку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Мінекономрозвитку пропонує зобов’язати усіх ФОПів встановити POS-термінали ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук