Головна подія святкування Песаху – родинний седер

Видавництво «Дух і літера» видало друком український переклад пасхальної молитви юдеїв – Гаґади. Видання супроводжується ілюстраціями, поясненнями, сформатоване у вигляді довідника. Вихід книги вважають вагомою складовою процесу українізації єврейської громади України та її усвідомлення як невіддільної частини українського суспільства. До повномасштабного вторгнення вся література, зокрема духовна, перекладалася виключно російською, а єврейські громади були майже 100% російськомовні.

Одне з головних юдейських свят – Песах – у 2024 році відзначають з 22 до 30 квітня. Читання Гаґади для євреїв – основна частина святкової вечері (седера) на Песах. Її текст – це своєрідний сценарій ритуальних дій, що містять усі заповіді свята, вивчення традиційних уривків з Тори та Талмуду, пісень, методичних та виховних настанов для передачі сімейних та релігійних цінностей наступним поколінням.

Ілюстрації Зої Черкаської-Ннаді

Раніше українські євреї Гаґаду зачитували івритом або російською. Торік молитву переклали українською. Всеукраїнська громадська жіноча єврейська організація «Проект Кешер в Україні» ініціювала вихід друкованої версії Гаґади українською мовою.

«Ми вирішили створити україномовну Гаґаду, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії стало очевидно, що тематика Гаґади є вкрай важливою для боротьби за екзистенційну свободу в Україні. Сподіваємося, що це стане поворотним моментом в історії українського єврейства. Українські євреї потребують доступу до єврейської духовної літератури українською мовою», – зазначила генеральна директорка «Проекту Кешер» (Нью-Йорк) Керін Гершон.

Український переклад Гаґади назвали «За нашу свободу» – ця фраза поєднує зараз і українців, і мешканців держави Ізраїль, кажуть видавці. Крім класичних текстів, туди додали коментарі та методичні матеріали українських євреїв минулого – Шолом-Алейхема, Хаїма Нахмана Бяліка, Шмуеля Йосефа Агнона, Зеєва Жаботинського, Хави Шапіро та інших, а також цитати сучасних відомих українців.

Ілюстрації Зої Черкаської-Ннаді

Видавництво «Дух і Літера» перший наклад у 1000 примірників розповсюдить безкоштовно. Для отримання примірника, необхідно залишити заявку на сайті.

За інформацією Асоціації єврейських організацій та громад України, до початку повномасштабної війни в Україні проживало понад 300 тис. громадян єврейського походження.