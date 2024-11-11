Тетяна «Хрещена» Теплюк

Кіно об’єднання Babylonʼ13 продовжує роботу над документальним циклом «Фортеця Маріуполь», який стартував весною 2022 року в період повної ізоляції міста.

«Фортеця Маріуполь» – це цикл фільмів про воїнів, які обороняли Маріуполь у повному оточенні протягом 86 днів.

Цикл уже здобув визнання в Україні та світі. Фільми, які входять до проєкту, були показані по всьому світу та отримали нагороди на міжнародних фестивалях. Серія «Останній день на Азовсталі» – лауреат найвищої української нагороди в галузі кіно «Золотої Дзиги» та міжнародної премії, присвяченої правам людей, Black Cat Documentary Human Rights Award. Серія «Фортеця Маріуполь. Саймон» стала переможцем національного конкурсу на кінофестивалі Doc Kyiv Fest. Зараз режисерка Юлія Гонтарук готує ще кілька серій циклу про бійців полку «Азов», які обороняли Маріуполь та вже повернулися з полону.

Перша частина циклу вийшла в квітні-березні 2022 року, коли Маріуполь був повністю оточений російськими військами. Від початку облоги режисерка Юлія Гонтарук вела розмови з бійцями полку «Азов», розповідаючи світові про героїв «Азовсталі».

Ще три фільми вийшли у листопаді 2023 року. Героями стали бійці полку «Азов», які загинули на Азовсталі, повернулися з полону та досі перебувають у неволі.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

Новий етап циклу, який стане заключним, познайомить глядачів із захисниками, які провели в російському полоні понад два роки, повернулися додому та зараз проходять реабілітацію і повертаються до життя на волі.

«Циклом “Фортеця Маріуполь” ми хочемо нагадати українцям та світу про події, які сталися не так давно, але про які починають забувати. Обороняючи Маріуполь у повному оточенні, загинули сотні військових, ще тисячі потрапили у російський полон. Вже третій рік – понад 900 днів – понад 2 тисячі бійців, серед яких понад 700 азовців, залишаються в полоні в жахливих умовах та в повній ізоляції від світу. Ми не можемо забувати про їхній подвиг, про їхню боротьбу. Ми повинні боротися за повернення додому кожного полоненого. Саме тому ми робимо це кіно, – щоб віддати належне нашим героям та боротися за їхнє звільнення», – говорить режисерка Юлія Гонтарук про свою мотивацію продовження циклу.

Новий фільм знайомить нас із Тетяною «Хрещеною» Теплюк, 70-річною медикинею полку «Азов». У минулому – медикиня Афганістанської війни та операційна сестра пологового будинку на Київщині Тетяна допомагала пораненим на Майдані, звідки поїхала до Маріуполя. Повномасштабне вторгнення «Хрещена» зустріла у оточеному Маріуполі, разом з побратимами та посестрами жінка потрапила у російський полон, де пробула 228 днів.

Планується вихід ще кількох фільмів, зокрема про «Нікополя» Артема Дубіну, який на початку повномасштабного вторгнення прорвався в Маріуполь і разом з Навою та Орестом працював у прес-службі Азову. Під час боїв на заводі «Азовсталь» Артем зазнав важкого поранення у шию. У вересні 2024 року, після майже 28 місяців полону, Артем повернувся додому.

У рамках циклу «Фортеця Маріуполь» створено ще два фільми. Автори наразі не розкривають імена героїв, проте їхні історії будуть не менш вражаючими.