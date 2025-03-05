Для перегляду став доступним документальний фільм про бойового пілота Ігоря Пархоменка. Після загибелі сина-пілота Сергія Пархоменка полковник штурмової авіації Ігор Пархоменко продовжив боротьбу. Через 40 днів після трагедії він повернувся у стрій, щоб знову підійматися в небо та нищити ворога. Тепер він літає не лише за себе, а й за сина, а серед молодих льотчиків бачить його відображення.

«Мій син не припинив виконувати бойові завдання – він виконує їх у моєму лиці. На даний момент я літаю за двох», – говорить Ігор Пархоменко.

В ті дні у Сергія народився син, якого він так ніколи і не побачив. Капітан Сергій Пархоменко загинув 14 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання на літаку Су-25 у Запорізькій області, у районі міста Гуляйполе. 20 травня посмертно нагороджений званням Героя України.

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Фільм, в основу якого лягла ця історія, створений компанією «Міжнародний продюсерський центр «ФОР-ПОСТ». Автор сценарію та продюсер Олександр Дріз, режисер та оператор Володимир Клюєв.

Фільм вже доступний до перегляду на YouTube.