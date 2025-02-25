Аліса Коваленко у фільмі «З любов'ю з фронту»

На міжнародному фестивалі документального кіно у Копенгагені (Данія) 23 березня відбудеться світова прем'єра нового документального фільму української режисерки Аліси Коваленко. Також стрічка номінована на Dox:Award, нагороду вручають у межах фестивалю, повідомляє Variety.

Картина отримала назву My Dear Theo (український варіант назви – «З любов'ю з фронту»), у якому режисерка звертається до свого 5-річного сина Тео.

Аліса Коваленко знімала своїх побратимів і посестер, а також розмови з їхніми дітьми та власні розмови з сином. «Я більше писала, ніж знімала, писала багато листів тоді ще 5-річному сину Тео, на випадок, якщо я загину і щось важливе таки встигну лишити для нього про мене, про всіх нас...», – написала Аліса Коваленко в Facebook.

«Цей фільм для мене став передусім про те світло, ніжність, любов, що так важливо залишити в серцях наших дітей, наших близьких, попри смерть», – додала вона,

Нагадаємо, Аліса Коваленко з початком повномасштабного вторгнення долучилась до лав ЗСУ. Наразі режисерка повернулася до Києва, однак готова знову повернутись на фронт.

Зараз Аліса Коваленко працює над новою картиною разом із Марисею Нікітюк («Коли падають дерева»), у якій йдеться про сексуальне насильство, пов'язане з війною.