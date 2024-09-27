Вийшов перший тизер мультсеріалу «Думками навиворіт»
Він розповідає про дорослішання Райлі
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Вийшов перший тизер мультсеріалу «Думками навиворіт». Його дія відбувається серіалу між подіями «Думками навиворіт» та «Думками навиворіт2».
«Райлі дорослішає, а її спогади потребують додаткової обробки. Тож Радість та решта емоцій відправляють їх у Dream Productions, де мрії дійсно зздійснюються вчасно та в межах визначеного бюджету», – йдеться в описі до серіалу.
Сценарій до спінофу «Думками навиворіт» написав Майк Джонсон, який водночас є режисером, а Жаклін Саймон залучили як продюсера. Емі Полер, Мая Рудольф, Еллі Макі, Кенсінгтон Таллман, Ліза Лапіра, Тоні Гейл, Льюїс Блек і Філліс Сміт озвучили персонажів.
Серіал «Dream Productions» дебютує на Disney+ вже 11 грудня 2024 року та складатиметься з чотирьох епізодів.
Оригінальний мультфільм «Думками навиворіт» Пітера Доктера вийшов у 2015 році тв зібрав 800 млн доларів. Сиквел вийшов у 2004 році й став «найбагатшим» мультфільмом в історії з касою у 1,5 млрд доларів. Тож не дивно, що у Pixar обговорюють зйомки «Думками навиворіт 3».