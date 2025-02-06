У фільмі зіграла Скарлетт Йохансон

Вийшов перший трейлер фільму «Світ Юрського періоду: Відродження». Нову частину науково-фантастичної франшизи Universal, яку започаткував Стівен Спілберг, поставив Гарет Едвардс («Бунтар Один»), а сценарій написав Девід Кеппа, автор оригінального «Парку Юрського періоду» Спілберга та його продовження 1997 року. В головних ролях – Скарлетт Йоханссон, Махершала Алі та Джонатан Бейлі («Бріджертони»).

Дія нового фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» розгортається через п’ять років після подій попередньої частини «Світ Юрського періоду 3: Домініон». У світі існує обмежена кількість динозаврів, які мешкають в спеціальних біосферах. Експертка із таємних операцій Зора Беннетт (Йоханссон) намагається отримати генетичний матеріал від тварин для створення чудо-ліків від хвороби серця, однак зрештою із колегами опиняється у пастці на острові.

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Дворазовий номінант на премію «Оскар» Алі грає у фільмі Дункана Кінкейда, фахівця з логістики чорних операцій і давнього друга Зори, тоді як Бейлі постає в ролі допитливого палеонтолога доктора Генрі Луміса. Також серед акторського складу: Руперт Френд («Компаньйон»), Мануель Гарсія-Рульфо («Лінкольн для адвоката»), Луна Блейз («Маніфест»), Девід Яконо («Літо, коли я стала привабливою») та Ед Скрейн («Дедпул»).

Сам Спілберг виступає виконавчим продюсером.