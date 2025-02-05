Фільм створено за мотивами культових коміксів Тадеуша Барановського

20 лютого в українських кінотеатрах відбудеться прем'єра сімейного анімаційного фільму «Динозаврик». На глядачів чекає пригодницька історія, сповнена магії, несподіваних поворотів та справжньої дружби.

Фільм створено за мотивами культових коміксів Тадеуша Барановського, яких лише в Польщі було продано близько 3 мільйонів примірників.

Режисер фільму черпав натхнення у найкращих роботах студії Pixar, створюючи особливий візуальний світ, бо працював над візуальними ефектами деяких з них.

У центрі сюжету – маленький динозавр Диплодок, який живе звичайним життям, але мріє про пригоди. Коли його батьки таємниче зникають, він вирушає на їхні пошуки. На щастя, герой не сам: у цій дивовижній подорожі йому допомагають нові друзі – веселий чарівник, дивакуватий учений та смілива льотчиця.

Режисером стрічки є Войтек Вавщик, який свого часу працював над візуальними ефектами у фільмі «Я, робот».

«Я навчився малювати, перемальовуючи безсмертні комікси Тадеуша Барановського на папері для бутербродів», – зізнається режисер.

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Особливої атмосфери фільму додає музика Миколая Строїнського, відомого композитора відеоігор, який створював саундтреки для «Відьмак 3» та DiabloImmortal, а зараз працює над майбутньою Assassin's Creed Codename Jade.

«Динозаврик» – це найбільший проєкт в історії 3D-анімації у Польщі. Стрічка продана для показу в понад 100 країнах світу.

Світова прем'єра «Динозаврика» відбулась на найпрестижнішому анімаційному фестивалі світу – міжнародному фестивалі анімації в Аннесі.