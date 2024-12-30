Компанія Marvel опублікувала перший трейлер мультсеріалу «Ваш дружній сусід Людина-павук», який розповідатиме про перший рік навчання Пітера Паркера в старшій школі. Відео оприлюднили на YouTube-каналі Marvel Entertainment.

Премʼєра відбудеться 29 січня 2025 року на Disney+. Події мультфільму розгортаються в паралельній часовій реальності, де наставником Пітера Паркера є Норман Осборн, він же альтер его заклятого ворога Людини-павука, Зеленого Гобліна.

Анімаційний серіал, який «слідує за Пітером Паркером на шляху до того, щоб стати Людиною-павуком у MCU, з подорожжю, яку ми ніколи не бачили, і стилем який відзначає раннє коріння персонажа в коміксах».

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Цей анімаційний погляд на Людину-павука створили Бред Віндербаум, Кевін Файгі, Луїс Д’Еспозіто, Дана Васкес-Еберхардт і Джефф Траммелл. Траммелл також є головним сценаристом, а Мел Цваєр — режисером-наглядачем.