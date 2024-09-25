Вийшов перший трейлер серіалу «Дисклеймер» з Кейт Бланшетт
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З’явився перший повноцінний трейлер дуже очікуваного серіалу «Дисклеймер». Психологічний трилер зрежисував володар «Оскара» Альфонсо Куарон («Гаррі Поттер та в’язень Азкабану», «І твою маму також», «Рома»), а головну роль зіграла Кейт Бланшетт («Вавилон», «Керол», «Жасмін»).
В центрі сюжету – журналістка Кетрін Рейвенскроф, яка отримує книгу від невідомого відправника. На сторінках книги –таємниці її минулого життя.
Кетрін намагається розкрити справжню особу письменника, адже її минуле загрожує стосункам з чоловіком та сином.
Окрім Бланшетт, головні ролі у «Дисклеймері» зіграли Кевін Клайн («Рожева пантера», «Французький поцілунок») та Саша Барон Коен («Борат», «Знедолені»).
Альфонсо Куарон є режисером та автором сценарію. Серіал знято на основі романа-бестселера Рене Найт. Оператором-постановником виступив постійний співавтор і Куарона («Гравітації»), і Алехандро Ґонсалеса Іньяріту («Легенда Г’ю Гласса») Еммануель Любецкі. Лауреат премій «Оскар» та «Ґреммі» Фіннеас О’Коннелл («Барбі», «007: Не час помирати») створив музику.
«Будь-яка схожість із живими чи мертвими людьми – не випадковість», – попереджають у трейлері.
«Дисклеймер» складатиметься з семи епізодів, перші два вийдуть на Apple TV+ 11 жовтня. Решта виходитимуть щоп’ятниці.