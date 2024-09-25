Перші серії вийдуть уже 11 жовтня

З’явився перший повноцінний трейлер дуже очікуваного серіалу «Дисклеймер». Психологічний трилер зрежисував володар «Оскара» Альфонсо Куарон («Гаррі Поттер та в’язень Азкабану», «І твою маму також», «Рома»), а головну роль зіграла Кейт Бланшетт («Вавилон», «Керол», «Жасмін»).

В центрі сюжету – журналістка Кетрін Рейвенскроф, яка отримує книгу від невідомого відправника. На сторінках книги –таємниці її минулого життя.

Кетрін намагається розкрити справжню особу письменника, адже її минуле загрожує стосункам з чоловіком та сином.

Окрім Бланшетт, головні ролі у «Дисклеймері» зіграли Кевін Клайн («Рожева пантера», «Французький поцілунок») та Саша Барон Коен («Борат», «Знедолені»).

Альфонсо Куарон є режисером та автором сценарію. Серіал знято на основі романа-бестселера Рене Найт. Оператором-постановником виступив постійний співавтор і Куарона («Гравітації»), і Алехандро Ґонсалеса Іньяріту («Легенда Г’ю Гласса») Еммануель Любецкі. Лауреат премій «Оскар» та «Ґреммі» Фіннеас О’Коннелл («Барбі», «007: Не час помирати») створив музику.

«Будь-яка схожість із живими чи мертвими людьми – не випадковість», – попереджають у трейлері.

«Дисклеймер» складатиметься з семи епізодів, перші два вийдуть на Apple TV+ 11 жовтня. Решта виходитимуть щоп’ятниці.