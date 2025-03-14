В український прокат фільм вийде 26 червня

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures нарешті показала повний трейлер спортивного екшна «Формула-1» (F1). Головні ролі у картині зіграли Бред Пітт та Хав’єр Бардем. Режисером картини є Джозефа Косінськи.

У новій картині режисера «Топ Ґан: Меверік» Бред Пітт зіграв досвідченого пілота «Формули-1» Сонні Гейса.

Гейс попрощався з перегонами у 1990-х роках, коли потрапив у страшну аварію, однак вимушений знову повернутись на трек на прохання власника команди Expensify Apex Grand Prix (Хав’єр Бардем) та стати наставником вундеркінда-новачка Джошуа Пірса (Дамсон Ідріс.

Також у фільмі можна буде побачити Керрі Кондон («Банші Інішерина»), Тобаяса Мензіс (серіали «Чужоземка», «Корона»), Сара Найлс (серіал «Тед Лассо») та інших.

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В український прокат фільм вийде 26 червня. Ходять чутки, що світова прем’єра фільму відбудеться на Каннському кінофестивалі, проте її наразі не підтвердили ані Warner Bros. Pictures, ані фестиваль.