Бред Пітт зіграв досвідченого пілота «Формули 1» Сонні Гейса

Вийшов новий тизер спортивної драми Джозефа Косінськи «Формула-1». У новій картині режисера «Топ Ґан: Меверік» Бред Пітт зіграв досвідченого пілота «Формули-1» Сонні Гейса.

Гейс попрощався з перегонами у 1990-х роках, коли потрапив у страшну аварію, однак вимушений знову повернутись на трек на прохання власника команди Expensify Apex Grand Prix (Хав’єр Бардем) та стати наставником вундеркінда-новачка Джошуа Пірса (Дамсон Ідріс), йдеться у синопсисі фільму.

Також автори фільму повідомили, що у картині покажуть реальних пілотів «Формули-1», зокрема Льюїса Гамільтона, Джорджа Рассела, Макса Ферстаппена, Серхіо Переса, Шарля Леклера тощо. Гамільтон, семиразовий чемпіон світу у «Формулі-1» і нинішній пілот команди Ferrari, також виступив продюсером фільму.

Тизер фільму уже показали під час фінальної гри сезону в професійному американському футболі Super Bowl, який є не тільки головною спортивною подією року в США, а й привертає величезну увагу фанатів поп-культури. Традиційно в паузах виступають найвідоміші музиканти, а також показують трейлери найочікуваніших фільмів.

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Наразі заплановано вихід фільму у прокат у форматі IMAX 25 червня 2025 року.