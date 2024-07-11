«Яремчук: Незрівнянний світ краси» – документальна драма про життя та кар'єру Назарія Яремчука

У всеукраїнський прокат вийде фільм про легенду української музики Назарія Яремчука. На кіноекранах він з’явиться 8 серпня. Через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про життя і шлях артиста до міжнародної слави. Режисером фільму є Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк. Ініціаторка фільму та виконавча продюсерка – Марія Яремчук. Зараз можна побачити трейлер фільму.

«Червона рута», «Водограй», «Гай, зелений гай», «Стожари» та десятки інших хітів ми знаємо через незрівнянний голос і харизму Назарія Яремчука. Завдяки безмежному таланту, ентузіазму та праці він зробив українську пісню модною та відомою по всьому світу.

«Яремчук: Незрівнянний світ краси» – це документальна біографічна драма про життя та кар'єру Назарія Яремчука. Перемога на конкурсі «Пісня-71» з «Червоною рутою», загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі – через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави.

«Яремчук: Незрівнянний світ краси» – це сучасний погляд на українську музику 1970–80-х і головних музичних героїв того часу. Це не лише історія становлення першої попзірки України, а й історія цілої музичної сцени, для якої Назарій та ВІА «Смерічка» стали культурним феноменом.

Фільм складається з ексклюзивних історій від дружини артиста Дарини та доньки Марії, колег, учасників «Смерічки», а також дослідження його культурного внеску музичними експертами. У фільмі вперше звучать уривки з особистих щоденників Назарія, які режисер стрічки Артем Григорян використав як закадровий голос.

Фестивальна премʼєра фільму відбулася на «Миколайчук OPEN». Стрічка стала фільмом-закриттям міжнародного фестивалю глядацького кіно.