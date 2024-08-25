Головні ролі зіграли Роман Луцькийта Ірина Нірша

Українська кінокомпанія Toy Cinema представила офіційний трейлер дебютного фільму Жанни Озірної «Медовий місяць» (Honeymoon).

Дія фільму відбувається в квартирі у маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара 30-річних закоханих, Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі, але на світанку їх будять вибухи. Їм не вдається вчасно залишити місто, а тим часом російські війська облаштовують штаб у дворі їхнього будинку. Герої опиняються у пастці в квартирі без електрики, води та мобільного зв'язку. Це дослідження їхніх стосунків, страхів, справжнього розуміння одне одного. .

«Медовий місяць» – це перший повнометражний фільм української режисерки Жанни Озірної, яка раніше випустила короткометражки «Зустріч», «Дорослий», «Благодать» та інші.

«Це історія мого знайомого, який живе у передмісті Києва. Зрештою, це історія багатьох наших знайомих, а для когось – і особиста. Кіно стало моїм способом відновлення зв'язку з новою реальністю і, сподіваюся, початком процесу зцілення та позбавлення тягара провини. Я відчула потребу адаптувати цю історію до того, як особисто я проживаю цю війну – до викликів, з якими зараз стикається моє покоління, і до виборів, які ми змушені робити. До переосмислення життєвої системи цінностей», – розповіла режисерка.

Головні ролі у фільмі зіграли Роман Луцький («Безславні кріпаки», «Сторожова застава», «Відблиск») та Ірина Нірша (короткометражний фільм «Маляр» та серіал «Принцип насолоди»).

Консультантом по сценарію та співрежисером монтажу став Філіп Сотниченко, режисер стрічки «Ля Палісіада», а продюсером виступив Дмитро Суханов, який раніше продюсував трагікомедію Антоніо Лукіча «Мої думки тихі».

Стрічка повністю знімалась у Києві на початку 2024 року.

Світова прем’єра картини відбудеться у вересні на Венеціанському кінофестивалі. Український прокат запланований на 2025 рік.