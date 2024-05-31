Вийшов трейлер нового фільму Йоргоса Лантімоса
Прем’єра фільму «Види доброти» відбулась на Каннському фестивалі0
До теми
З’явився новий трейлер абсурдистського кіноальманаху грецького режисера Йоргоса Лантімоса «Види доброти» (Kinds of Kindness), прем'єра якого відбулася у травні 2024 року на Каннському кінофестивалі.
Фільм складається з трьох новел, де грають, як і в «Бідолашних створіннях», Віллем Дефо, Емма Стоун (вона також зіграла у «Фаворитці, також анонсовано ще два спільних проекти Лантімоса та Стоун), Маргарет Куоллі («Прибиральниця»), Джессі Племонс («Під владою пса»), в якого тут справжній бенефіс. Він отримав за цю роль нагороду Каннського фестивалю.
Вони грають у всіх трьох новелах, віртуозно жонглюючи образами. Об’єднує три новели – «Смерть RMF», «RMF літає» та «RMF їсть сендвіч» – епізодичний безсловесний персонаж RMF, якого грає нікому не відомий актор.
Світовий прокат «Видів доброти» розпочнеться 28 червня. В Україні прокатом стрічки займається компанія «Кіноманія». Прокат обіцяють у вересні.
Також відомо, що наступним фільмом Йоргоса Лантімоса стане фантастична комедія «Бугонія», головні ролі в якій також виконають Емма Стоун та Джессі Племонс. Вона стане ремейком південнокорейського фільму «Врятувати зелену планету» 2020 року.