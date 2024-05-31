З’явився новий трейлер абсурдистського кіноальманаху грецького режисера Йоргоса Лантімоса «Види доброти» (Kinds of Kindness), прем'єра якого відбулася у травні 2024 року на Каннському кінофестивалі.

Фільм складається з трьох новел, де грають, як і в «Бідолашних створіннях», Віллем Дефо, Емма Стоун (вона також зіграла у «Фаворитці, також анонсовано ще два спільних проекти Лантімоса та Стоун), Маргарет Куоллі («Прибиральниця»), Джессі Племонс («Під владою пса»), в якого тут справжній бенефіс. Він отримав за цю роль нагороду Каннського фестивалю.

Вони грають у всіх трьох новелах, віртуозно жонглюючи образами. Об’єднує три новели – «Смерть RMF», «RMF літає» та «RMF їсть сендвіч» – епізодичний безсловесний персонаж RMF, якого грає нікому не відомий актор.

Світовий прокат «Видів доброти» розпочнеться 28 червня. В Україні прокатом стрічки займається компанія «Кіноманія». Прокат обіцяють у вересні.

Також відомо, що наступним фільмом Йоргоса Лантімоса стане фантастична комедія «Бугонія», головні ролі в якій також виконають Емма Стоун та Джессі Племонс. Вона стане ремейком південнокорейського фільму «Врятувати зелену планету» 2020 року.