У широкий прокат 17 жовтня виходить нова романтична драма «Час жити». Світова прем’єра відбудеться у вересні на фестивалі у Торонто.

За сюжетом, перспективна шеф-кухарка Алмут (Флоренс П’ю) випадково збиває машиною Тобіаса (Ендрю Гарфілд). Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей, і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об’єднує абсолютно несхожих між собою людей.

Стрічка може похвалитися зірковим тандемом: закохану пару грають Ендрю Гарфілд («Нова людина-павук», «Тік-так, бум!») та Флоренс П’ю («Дюна 2», «Маленькі жінки»).

Режисером фільму став Джон Кроулі, у фільмографії якого – ностальгійна та ніжна драма «Бруклін» та екранізація легендарного роману Донни Тарт «Щиголь». Сценарій до «Часу жити» написав Нік Пейн, який працював зокрема над масштабною сагою про найвідомішу британську родину «Корона».

Продюсуватиме стрічку Бенедикт Камбербетч, а також Роберт Ааронсон (в титрах Деніел Бацек), відомий своєю роботою з режисером Йоргосом Лантімосом над його стрічками «Вбивство священного оленя» та оскароносними «Бідолашними створіннями», а також драмою «Батько».