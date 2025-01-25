Новий серіао є спін-оффом «Форс-мажорів»

Вийшов трейлер серіалу «Форс-мажори: Лос-Анджелес». Драма розповість про юриста з Лос-Анджелеса, який, рятуючи фірму під час кризи, змушений йти проти своїх принципів. Головні ролі виконали Стівен Амелл та Джош Макдермітт.

Серіал є спін-оффом «Форс-мажорів» (інша назва – «Костюми») та стартує на NBC 23 лютого.

Глядачів інтригують за допомогою знайомого за оригінальним серіалом саундтреку та появою Гарві Спектера (Гебрієл Махт).

У новому проєкті головну роль Теда Блека грає Стівен Амелл. Його герой, колишній прокурор з Нью-Йорка, який перебрався до Каліфорнії та заснував юридичну фірму. Справи в нього йдуть не найкращим чином, і героєві доводиться займатися тим, що колись він так зневажав.

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Нагадаємо, в оригінальному серіалі молодий мешканець Нью-Йорка Майк Росс (Патрік Адамс), щоб заробити на життя і на легкі наркотики, йде на різні авантюри, використовуючи ссвою фотографічну пам'ять, блискавичну реакцію та неймовірну здатність пристосовуватися до обставин. Тим часом у великій адвокатській фірмі настав час взяти на стажування одного з випускників юридичного факультету Гарвардського університету.

Миттєво зорієнтувавшись, Майк постав перед провідним фахівцем фірми Гарві Спектером (Гебріел Махт), який проводив відбір. Допомогти Майку освоїтися та ввести його в курс справи призначили молоду співробітницю фірми Рейчел Зейн (Меган Маркл).