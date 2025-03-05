Головну роль зіграв Джош Гартнетт

Вийшов офіційний український трейлер комедійного екшну «Рейс навиліт» з Джошем Гартнеттом у головній ролі. Стрічка стартує в українському прокаті з 17 квітня.

Фільм від творців «Джона Віка» критики вже жартівливо називають «Джоном Віком у літаку». Стрічка увібрала в себе усю міць та гумор ефектного «Швидкісного потягу» 2022 року. Фільм створений у копродукції США та Великої Британії. Режисером стрічки виступив Джеймс Мадіган, який раніше працював над візуальними ефектами «Залізної людини 2», а також був другим режисером фільмів «Трансформери: Час Звіроботів» та «Мег».

Головну роль у новому фільмі зіграв Джош Гартнетт («Западня», «Гнів людський»), якому надзвичайно пасує роль втомленого найманця-вбивці. Компанію йому також склали Чаріта Чадран, відома за своєю роллю у 2 сезоні серіалу «Бріджертони», та актор й каскадер Марко Зарор («Джон Вік 4», «Аліта: Бойовий янгол»).

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

За сюжетом, найманець Лукас (Джош Гартнетт) хоче нарешті зав'язати, але боси дають останнє завдання: вистежувати та супроводжувати ціль у літаку. Проте ситуація значно ускладнюється, коли виявляється, що літак наповнени скаженими килерами-убивцями й в усіх є фото Лукаса.