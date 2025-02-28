Кінокомпанія Universal Pictures представила довгоочікуваний тизер нової частини мультфільму «Шрек», яка стане вже п'ятою у франшизі.

У новому мультфільмі з’являться улюблені герої, а до своїх ролей повернуться Майк Майерс (Шрек), Едді Мерфі (Осел) і Кемерон Діас (Фіона), повідомляє Variety.

У мультфільмі з'явиться нова героїня – донька Шрека та Фіони. Її озвучила відома американська акторка Зендея («Дюна», «Ейфорія», «Людина-Павук»). Її покажуть уже дорослою. Також у мультфільмі знову з'явиться чарівне дзеркало, але тепер воно адаптоване до сучасних тенденцій. Зокрема, воно показуватиме танцювальні тренди, а також різні події, які, ймовірно, відбуватимуться в новій картині.

Чи повернеться Антоніо Бандерас до ролі Кота у чоботях, невідомо. Сюжет стрічки тримається в таємниці, однак, ймовірно, він стане продовженням попередніх частин франшизи. Прем'єра картини запланована на 23 грудня 2026 року. Режисером стане Волт Дорн. Раніше він працював над другим та третіми мультфільмами як сценарист і художник. А у четвертій частині Дорн також озвучив персонажа Румпельштільцхена.

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Нагадаємо, Шрек – самотній людожер, який живе в болоті, поки лорд Фаркуад не відправляє казкових істот на його територію. Щоб повернути своє болото, Шрек разом з Віслюком вирушає врятувати принцесу Фіону з вежі, яку охороняє дракон. Виявляється, що принцеса також є казковою людожеркою, після чого пара одружується. Пізніше подружжя вирушає до королівства Далеко-далеко, щоб познайомитися з батьками Фіони. Перша частина отримала «Оскар» у категорії анімаційних повнометражних фільмів. Друга брала участь у Каннському фестивалі.