Перші форуми Via Carpatia відбувались у серці Гуцульщини

Воїни-письменники зустрінуться на триденній міні-резиденції «Контекст: війна» та проведуть творчі зустрічі із молоддю. В особливому фокусі – паралелі української воєнної літератури цієї та минулих воєн.

Захід триватиме 11-13 листопада під час сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024, який вперше відбуватиметься у Києві.

Серед воїнів, які, попри свою основну роботу на фронті, знаходять час й натхнення на літературну творчість, – Олена Мокренчук, Сергій Пантюк, Володимир Скоростецький, Віталій Запека, Богдан Назаренко, Роман Дронюк, Андрій Гуменюк, Рустам Дмитрук, Олена Лотоцька, Сергій Дзюба, Олександр Продан, Мирослав Откович, Володимир Коротя, Валерій Пальчик, Олег Бородай, Андрій Карпенко, Леонід Матюхін, Руслан Леськів. Їх об’єднає програма «Контекст: війна», яка цьогоріч відбуватиметься у форматі міні-резиденції із публічними літературними читаннями та подіями для дітей.

Крім того, уже традиційно для Via Carpatia форум завершиться церемонією вручення премії імені польського філософа і літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів».

«Це найособливіша авторська спільнота сучасного літературного середовища – комбатанти і ветерани. Вони практично не мають часу на рефлексії, тому можливість творити спільні сенси на резиденції у Києві – безцінна, і не лише для спільноти, а й для суспільства загалом. Війна додає літературі голоси болю і надії, творячи хроніку змін і нового сенсу, який ми не маємо права втратити. Воїни, які творять літературу в окопах, – окрема сила у ці темні часи... Немає для тилу більшої можливості «відчути» фронт, як почути його голоси. Стати їхнім підсиленням і ретранслятором», – розповідає кураторка зустрічі «Контекст: війна» Тетяна Пилипець, директорка Львівської бібліотеки імені Романа Іваничука, співзасновниця Форуму військових письменників.

«Ці митці поєднують творчість та військову службу, що робить їхній досвід унікальним. В основі тематики резиденції — проживання та осмислення воєнної реальності попередніх генерацій української літератури і порівняння з сучасною. Так ми прагнемо повернути на нинішню ментальну мапу досвід попередників, по-новому його усвідомити. Бачимо в цьому потужний деколонізаційний потенціал та можливості автотерапії», – говорить Ярина Ясиневич, директорка Форуму Via Carpatia.

Також особливими подіями Форуму 11-13 листопада стануть:

Міжнародна конференція з фокусом на роль Карпат як культурного шелтера та осмисленням феномену культурного розвитку й громадянської спільнодії часів брутальної війни.

«Українсько-польська зустріч», ініційова депутатською групою з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща.

Вистави «Дзяди». Твір Адама Міцкевича у постановці Івано-Франківського драмтеатру та польської режисерки Майї Клечевської. Інсценізацію твору створила команда Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка під керівництвом лауреата Шевченківської премії, театрального режисера та актора кіно, директора-художнього керівника театру Ростислава Держипільського у копродукції з Краківським театром імені Юліуша Словацького. Виставу визнали головною театральною подією 2023 року у Польщі. Постановка увійшла до шорт-листа в номінації «За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм» Фестивалю-Премії «ГРА»-2024. Як наголошують творці «Дзядів», вистава пояснює антигуманну суть Росії крізь століття, закликає і українців, і європейців загалом не покладати рук у боротьбі за свободу та не ховатися від війни.

Від початку створення, із 2018-го року Via Carpatia відбувалася у серці Гуцульщини – Верховині та Криворівні, а також у Львові та Івано-Франківську.