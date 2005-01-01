Військовослужбовцям не нараховуватимуть штрафи за несплату кредитів

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 16:591470

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Військовослужбовцям не нараховуватимуть штрафи за несплату кредитів
Це буде дійсно з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду

На час особливого періоду в Україні військовослужбовцям не будуть нараховуватися штрафи за невиконання кредитних зобов'язань, а також відсотки за користування кредитом. Про це у вівторок, 12 червня, повідомили у прес-службі Верховного Суду.

Як повідомляється, що ще 30 травня Верховний Суд виніс постанову за позовом про стягнення заборгованості з військового за кредитним договором. Суд не погодився з висновком Апеляційного суду і направив справу на повторний розгляд.

«Верховний Суд дійшов висновку про те, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам і військовозобов'язаним - з моменту призову за мобілізацією і до закінчення особливого періоду не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, в тому числі банками і фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом», – йдеться у повідомленні.

Згідно із законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію або з моменту введення воєнного стану і охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Зауважимо, що в Україні особливий період розпочався 18 березня 2014 року і триває досі.

В 2015 році президент Петро Порошенко виступив за реструктуризацію кредитів учасників АТО.

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