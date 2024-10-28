«Сентиментальна подорож до планети Параджанова» став найкращим документальним фільмом

У Варшаві завершився фестиваль українського кіно (Ukraina! Festiwal Filmowy). Він відбувся в польській столиці удев’яте.

Покази тривали у кінотеатрах «Кінотека», «Атлантик» та Центрі кінокультури ім. Анджея Вайди.

Він мав три конкурсні секції: документальну, короткометражну та повнометражну. Були визначені переможці.

Гран-прі розділили фільми «Редакція» Романа Бондарчука та «Степне» Марини Вроди.

Спеціальну відзнаку здобув фільм «Сірі бджоли» Дмитра Мойсеєва та «Назавжди Назавжди» Анни Бурячкової.

У документальному конкурсі переміг фільм «Сентиментальна подорож до планети Параджанова» Тараса Томенка.

Спеціальну відзнаку здобув фільм «Все має жити» Тетяни Дородніциної.

У конкурсі короткого метра переміг фільм «Чисте небо» Марціна Кундери.

Глядачі віддали свої голоси за кмедію «Уроки толерантності» Аркадія Непиталюка та за документальну картину «Кипарис» (режисер Микола Носок).