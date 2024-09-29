У Варшаві з 21 по 27 жовтня триватиме 9-й Фестиваль українського кіно (Ukraina! Festiwal Filmowy). Він має три конкурсні секції: документальну, короткометражну та повнометражну. Про це повідомляє Держкіно.

Покази триватимуть у кінотеатрах «Кінотека», «Атлантик» та Центрі кінокультури ім. Анджея Вайди.

У секції повнометражних стрічок представлені 12 фільмів.

«Уроки толерантності» Аркадія Непиталюка;

«Я, Побєда і Берлін» Ольги Ряшиної;

«БожеВільні» Дениса Тарасова (на головному фото);

«Степне» Марини Вроди;

«Дім за склом» Тараса Дроня;

«Назавжди-Назавжди» Анни Бурячкової;

«Редакція» Романа Бондарчука;

«Киснева станція» Івана Тимченка;

«Сірі бджоли» Дмитра Мойсеєва;

«Конотопська відьма» Андрія Колесника;

«Під вулканом» Даміана Коцура;

«Люди» Філіпа Хіллесланда.

«БожеВільні» та «За склом» брали участь у минулорічному Варшавському міжнародному фестивалі.

У конкурсі з документального кіно покажуть 12 фільмів, а саме

«Ізоляція» Ігоря Мінаєва;

«Іван і Марта» Сергія Буковського;

«Реал» Олега Сенцова;

«Кипарис» Миколи Носока;

«Озброєні піснею» Раяна Сміта;

«Зшиті кроки» Аліни Максименко;

«Порцелянова війна» Слави Леонтьєва, Брендана Белломо;

«Сентиментальна подорож на планету Параджанова» Тараса Томенка;

«Тиха депортація» Дмитра Джулая;

«Все має жити» Тетяни Дородніциної, Андрія Литвиненка;

«Фрагменти льоду» Марії Стоянової;

«Глядєлов» Ксенії Кравцової.

В програмі короткометражних фільмів будуть 22 кінострічки.

Окрема секція фестивалю буде присвячена кримським татарам.