Кіно
У Варшаві відбудеться фестиваль українського кіно0
У Варшаві з 21 по 27 жовтня триватиме 9-й Фестиваль українського кіно (Ukraina! Festiwal Filmowy). Він має три конкурсні секції: документальну, короткометражну та повнометражну. Про це повідомляє Держкіно.
Покази триватимуть у кінотеатрах «Кінотека», «Атлантик» та Центрі кінокультури ім. Анджея Вайди.
У секції повнометражних стрічок представлені 12 фільмів.
- «Уроки толерантності» Аркадія Непиталюка;
- «Я, Побєда і Берлін» Ольги Ряшиної;
- «БожеВільні» Дениса Тарасова (на головному фото);
- «Степне» Марини Вроди;
- «Дім за склом» Тараса Дроня;
- «Назавжди-Назавжди» Анни Бурячкової;
- «Редакція» Романа Бондарчука;
- «Киснева станція» Івана Тимченка;
- «Сірі бджоли» Дмитра Мойсеєва;
- «Конотопська відьма» Андрія Колесника;
- «Під вулканом» Даміана Коцура;
- «Люди» Філіпа Хіллесланда.
«БожеВільні» та «За склом» брали участь у минулорічному Варшавському міжнародному фестивалі.
У конкурсі з документального кіно покажуть 12 фільмів, а саме
- «Ізоляція» Ігоря Мінаєва;
- «Іван і Марта» Сергія Буковського;
- «Реал» Олега Сенцова;
- «Кипарис» Миколи Носока;
- «Озброєні піснею» Раяна Сміта;
- «Зшиті кроки» Аліни Максименко;
- «Порцелянова війна» Слави Леонтьєва, Брендана Белломо;
- «Сентиментальна подорож на планету Параджанова» Тараса Томенка;
- «Тиха депортація» Дмитра Джулая;
- «Все має жити» Тетяни Дородніциної, Андрія Литвиненка;
- «Фрагменти льоду» Марії Стоянової;
- «Глядєлов» Ксенії Кравцової.
В програмі короткометражних фільмів будуть 22 кінострічки.
Окрема секція фестивалю буде присвячена кримським татарам.
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