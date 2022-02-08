«Фуршет» – один з найстаріших продуктових ритейлерів України

Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом дочірнє підприємство «Рітейл Центр», що володіє мережею супермаркетів «Фуршет», та відкрив ліквідаційну процедуру його ліквідації. Про це повідомляє профільний сайт Finbalance з посиланням на відповідне рішення суду від 13 січня.

«05.07.2021 суд затвердив реєстр вимог кредиторів «Рітейл Центру». Цю компанію пов’язували з роздрібною мережею «Фуршет» Ігоря Баленка», – зазначає видання.

«Фуршет» – один з найстаріших продуктових ритейлерів України, перший супермаркет був відкритий 1998 року в Києві. На піку розвитку 10 років тому компанія мала 108 магазинів в різних регіонах України, проте нині їхня кількість зменшилася майже вчетверо.

За даними GT Partners Ukraine, «Фуршет» останніми роками скорочував свою мережу через проблеми з кредиторами. В результаті переговорів кредитний портфель вдалося знизити на 78,8% – з 186,7 млн доларів до 39,6 млн доларів з урахуванням відсотків, писала Liga.net.

Зазначимо, що майже рік тому, а саме 18 січня 2021 року Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства «Рітейл Центр», а також запровадив мораторій на задоволення вимог кредиторів і процедуру розпорядження майном боржника.

20 січня компанії-постачальники роздрібної мережі «Фуршету» отримали лист за підписом директора «Рітейл Центр» В'ячеслава Купченко про те, що суд почав процедуру банкрутства компанії, в зв'язку з чим вводиться мораторій на виплати кредиторам і призначений розпорядник майна, повідомляло видання Retailers.ua.

Тоді повідомлялося, що про заборгованість «Рітейл Центру» заявили компанії «Глобал Спірітс Європа» (10,9 млн грн), «Немиринецький харчовий комбінат» (6,8 млн грн), «Житомирський м'ясокомбінат» (6,2 млн грн), «Катеринославхліб» (5,5 млн грн) та ін.

У лютому 2021 року стало відомо, що АМКУ дозволив компанії «Сільпо-Фуд» купити супермаркети «Фуршет». Пізніше в АМКУ повідомили, що «Сільпо» відмовилось купувати мережу «Фуршет» у Львові та ще кількох містах.