Найбільш відомою та популярною продукцією Salzburg Schokolade були цукерки «Моцарт».

Виробник знаменитих австрійських цукерок «Моцарт» 29 листопада подав заяву про банкрутство. Про це пише агенція APA.

Salzburg Schokolade збанкрутувала через пандемію коронавірусу. Попит на кондитерські вироби впав через зниження кількості туристів, весільних урочистостей та інших свят. Магазини солодощів у Відні та Зальцбурзі довгий час були закриті через відсутність туристів.

Локдаун та суттєве зростання витрат на сировину, електроенергію, зарплати, логістичні витрати та витрати на пакувальні матеріали також стали причинами банкрутства, зазначив директор компанії Крістіан Шюгерль.

Зниження продажів у порівнянні з минулим роком вдалося лише частково компенсувати у новому фінансовому році. Проте компанія не змогла виплатити співробітникам зарплату за листопад та різдвяну премію. За даними видання, на межі звільнення опинилося 140 співробітників.

Кондитерська компанія Reber Mozart була заснована у Мюнхені у 1865 році. Її заснував Петер Ребер. Основною продукцією, випускала компанія, були різноманітні шоколадні вироби, серед яких найбільш відомі та популярні – цукерки «Моцарт».