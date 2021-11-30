Авторськими кондитерськими виробами мережа супермаркетів хоче популяризувати українське мистецтво

Кондитери мережі продуктових супермаркетів «Сільпо» зроблять авторський шоколад, який візуально нагадуватиме мозаїку з будинку на вулиці Сахарова, 45 у Львові, де розташований один із супермаркетів мережі.

Нагадаємо, 12 років фасад будинку на Сахарова, 45 був зашитий металевою вагонкою, під якою було сховане панно Романа Патика. Мозаїку «Імпульс і контроль» львівський митець створив 1991 року на замовлення підприємства «Львівприлад». У 2008 році мозаїку закрили вагонкою. Коли це приміщення взяла в оренду мережа супермаркетів «Сільпо», у травні 2021 році панно відкрили і запросили автора до проведення реставрації.

Авторську реставрацію мозаїки закінчили лише на початку листопада. Роман Патик розповів ZAXID.NET, що за відновлювальними роботами провів майже таку ж кількість часу, як при створенні нової мозаїки.

«Довелося багато відновити, оскільки вона майже 13 років була закрита. Коли її зашивали, для облаштування каркасу було посвердлено 176 дір. Крім того, затікання води під мозаїчний ґрунт спричинило пошкодження. Невелику ділянку довелося повністю замінити», – розповів автор мозаїки Роман Патик.

Відреставрована мозаїка на вул. Сахарова, де працює супермаркет мережі (фото «Сільпо»)

Окрім відновлення мозаїки, «Сільпо» розмістило на будинку табличку з її історією. А для популяризації панно випустить кондитерську продукцію.

«Просто зараз шоколатьє «Власної кондитерської» у співпраці з Романом Патиком створює дещо естетичне і смачне для кожного з вас. Це… особлива шоколадка за мотивами мозаїки. Вона не лише візуально нагадуватиме відоме панно, а й розповідатиме про мистецтво. На кожній обгортці шоколадки буде розповідь про Романа Патика та феномен модерністської мозаїки у Львові», – повідомили 30 листопада на сторінці «Сільпо» у Facebook.

Автор мозаїки Роман Патик допомагав шоколатьє напрацювати дизайн ласощів. У форми різної конфігурації закладаються додатки: мак, зернятка льону, кунжуту, інші смаколики, а пізніше це все заливається шоколадом. Автор порівнює використання зерняток у кондитерстві з процесом творення мозаїки: як мозаїка кладеться зі смальти, так у форми викладають зернятка.

Роман Патик допомагає шоколатьє розробляти дизайн шоколадки (фото «Сільпо»)

Як заанонсували у «Сільпо», мистецькі шоколадки будуть продаватися у всіх супермаркетах мережі в Україні. Таким способом популяризуватимуть українську культуру. Коли авторські шоколадки надійдуть у продаж, поки не повідомляють.

Роман Патик зазначив, що запропонував «Сільпо» зробити серію про львівські мозаїки, зокрема, про «Море і риби» на вул. Володимира Великого, яку спочатку демонтували, а згодом виклали заново.