Vodafone заявила про готовність запустити 4G у Львові 30 березня

У компанії заявили, що за сприятливих умов новий зв'язок запустять 2 квітня

Vodafone Ukraine обіцяє запустити зв’язок 4G в Україні, зокрема у Львові, найближчим часом. Про це повідомила СЕО компанії Ольга Устнінова, пише «Економічна правда».

За її словами, якщо компанія отримає рахунки від Українського державного центру радіочастот до кінця дня, то сплатить їх і зможе запустити 4G вже в п'ятницю, 30 березня. Якщо рахунки прийдуть завтра, то відповідно 4G запрацює з понеділка, 2 квітня.

Компанія запускає 4G в діапазоні 2,6 ГГц в 28 українських містах. Це Київ, Бориспіль (Київська область), Вишневе (Київська область), Чабани (Київська область), Дніпро, Павлоград (Дніпропетровська область), Харків, Куп’янськ (Харківська область), Запоріжжя, Енергодар (Запорізька область), Полтава, Суми, Івано-Франківськ, Чернівці, Новоселиця (Чернівецька область), Луцьк, Кропивницький, Одеса, Херсон та Львів.

Нагадаємо, раніше всі оператори прогнозували запуск 4G-зв'язку в кінці березня-початку квітня.

Щоби користуватися зв’язком 4G, треба замінити стару сім-карту. У Vodafone повідомляють, що 30% їхніх абонентів готові до переходу.