Антимонопольний комітет України (АМКУ) у четвер, 19 серпня, дозволив оператору «Vodafone Україна» придбати контрольний пакет акцій телеком-оператора Vega Telecom, що входить до холдингу СКМ олігарха Ріната Ахметова.

Як повідомила прес-служба АМКУ, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (Vega Telecom) і ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone) є операторами телекомунікацій.

Їхня діяльність перетинається на ринках послуг фіксованого телефонного зв’язку, доступу до інтернету та контенту інтерактивного телебачення, термінації голосового трафіку на власній фіксованій мережі та передачі інтернет-трафіку іншим операторам телекомунікацій. Сукупні частки учасників концентрації на задіяних регіональних ринках не перевищують 11 %, встановили у Комітеті. На усіх задіяних у концентрації товарних ринках, окрім ринку послуг термінації голосового трафіку, існує велика кількість компаній-конкурентів.

Крім того, АМКУ встановив, що після завершення концентрації «Vodafone Україна» не зможе автоматично об’єднати свої частоти з частотами Vega для, зокрема, впровадження технології LTE/4G. Для цього компанії потрібно буде переоформити відповідні радіочастотні ліцензії, а також звести нову радіомережу, що вимагає значних капіталовкладень.

В Антимонопольному комітеті вважають, що така купівля сприятиме розвитку конвергентних телекомунікаційних послуг, покращенню якості послуг, що вже надаються, збільшенню покриття відповідної радіомережі та швидкості передачі даних.

Нагадаємо, «Vodafone Україна» – другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні. У його мережі обслуговуються 19,8 млн абонентів. Належить азербайджанській компанії Bakcell, яка купила його в російської МТС за 734 млн доларів.

Національний телеком-оператор Vega входить до телекомунікаційного напряму групи СКМ Ріната Ахметова. Оператор пропонує комплексні рішення в галузі фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до інтернету та передавання даних. Компанія присутня у 22 областях України.

Головна виконавча директорка «Vodafone Україна» Ольга Устинова в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» заявила, що миттєвого виведення бренду Vega з ринку не буде. Однак згодом «Vodafone Україна» надаватиме широкосмуговий доступ до інтернету під своїм брендом. На це компанія планує витратити близько 600 млн грн упродовж кількох років.

Після того, як «Vodafone Україна» купить оператора Vega, в телекомунікаційному бізнесі холдингу СКМ залишиться лише компанія «Укртелеком».