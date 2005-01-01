Водогінну вежу у Стрийському парку визнали пам’яткою архітектури

Три львівські будівлі потрапили до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це повідомила у п'ятницю прес-служба Львівської міської ради.
Після чергового засідання експертної комісії пам’ятками архітектури місцевого значення визнали:
За словами начальниці управління охорони історичного середовища Лілілї Онищенко, документацію для внесення цих об’єктів культурної спадщини Львова до Держреєстру нерухомих пам’яток України, подали ще в 2015 році.
***
Віллу «Ломниця» на теперішній вулиці Сахарова збудував у 1920-х роках для себе та своєї родини відомий архітектор та інженер Станіслав Ревуцький.
Зараз вілла перебуває у занедбаному стані
Монастир кармелітів босих і костел Матері Божої Шкаплерної - колишній культовий комплекс на Персенківці, який почали зводити на початку 1930-х. Та завершенню будівельних робіт, а також повноцінній експлуатації монастиря завадила Друга світова війна. Після того, як кармеліти полишили Львів у 1946 році, приміщення монастиря перетворили на магазин і станцію технічного обслуговування. Згодом, його приміщення передали Львівському автобусному заводу.
Монастир майже не використовувався за своїм призначенням
Водонапірна вежа у Стрийському парку є одним з об'єктів Галицької крайової виставки, що відбулась у Львові в 1894 році. Вежа простоювала без практичного використання, допоки у 1976 році у ній не відкрили одноіменне кафе. Зараз у вежі також працює ресторан.
Нове життя вежа отримала, коли на її останньому поверсі відкрили ресторан
Загалом у Львові налічується близько 2400 пам'яток архітектури національного і місцевого значення, які мають відповідний охоронний статус. Для порівняння: це вдвічі більше, ніж, скажімо, у Києві.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: