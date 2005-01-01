Водогінну вежу у Стрийському парку визнали пам’яткою архітектури

Новими пам’ятками архітектури у Львові визнали житловий будинок, монастир і технічну споруду

КультураОльга Перехрест, сьогодні, 16:211900

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Водогінну вежу у Стрийському парку визнали пам’яткою архітектури
Вежа була збудована для Галицької крайової виставки у 1894, проте досі статусу пам'ятки не мала

Три львівські будівлі потрапили до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це повідомила у п'ятницю прес-служба Львівської міської ради.

Після чергового засідання експертної комісії пам’ятками архітектури місцевого значення визнали:

  • вілла «Ломниця» (вул. Ак. Сахарова, 62а),
  • монастирський комплекс Ордена Кармелітів босих (вул. Персенківка, 10 – вул. Стрийська, 45)
  • водогінну вежу у Стрийському парку (Стрийський парк, верхня тераса)

За словами начальниці управління охорони історичного середовища Лілілї Онищенко, документацію для внесення цих об’єктів культурної спадщини Львова до Держреєстру нерухомих пам’яток України, подали ще в 2015 році.

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Віллу «Ломниця» на теперішній вулиці Сахарова збудував у 1920-х роках для себе та своєї родини відомий архітектор та інженер Станіслав Ревуцький.

Зараз вілла перебуває у занедбаному стані

Монастир кармелітів босих і костел Матері Божої Шкаплерної - колишній культовий комплекс на Персенківці, який почали зводити на початку 1930-х. Та завершенню будівельних робіт, а також повноцінній експлуатації монастиря завадила Друга світова війна. Після того, як кармеліти полишили Львів у 1946 році, приміщення монастиря перетворили на магазин і станцію технічного обслуговування. Згодом, його приміщення передали Львівському автобусному заводу.

Монастир майже не використовувався за своїм призначенням

Водонапірна вежа у Стрийському парку є одним з об'єктів Галицької крайової виставки, що відбулась у Львові в 1894 році. Вежа простоювала без практичного використання, допоки у 1976 році у ній не відкрили одноіменне кафе. Зараз у вежі також працює ресторан.

Нове життя вежа отримала, коли на її останньому поверсі відкрили ресторан

Загалом у Львові налічується близько 2400 пам'яток архітектури національного і місцевого значення, які мають відповідний охоронний статус. Для порівняння: це вдвічі більше, ніж, скажімо, у Києві.

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