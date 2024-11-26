Підлітка скерували із Нововолинська до дитячої обласної клінічної лікарні

У Волинській обласній дитячій лікарні врятували 13-річного пацієнта, який захворів на рідкісну недугу – аутоімунний енцефаліт. Через запальний процес у головному мозку підліток спав по 23 години на добу, не міг говорити та не впізнавав рідних. Нині стан хлопця значно покращився і він повернувся до звичного життя. Про це повідомили 26 листопада на сторінці медзакладу у Facebook.

Зі слів мами 13-річного Микити, дивні симптоми зʼявилися у сина в липні: він постійно спав – і вдень, і вночі. Пізніше рідні стали помічати незрозумілі зміни настрою – безпричинний страх, сльози, дежавю.

«Зрештою, Микита перестав упізнавати рідних, мав затягнуту мову, його слова неможливо було зрозуміти», – пригадує жінка.

Із Нововолинська маму з сином скерували до дитячої обласної клінічної лікарні. Сам Микита говорить: не усвідомлює і зовсім не пам’ятає, що відбувалося в ті дні.

Завідувачка неврологічного відділення Елла Даньчук зазначила, що хлопець потрапив у лікарню у важкому стані: з порушенням свідомості, зниженням сили у лівих кінцівках. Микита спав 23 години на добу, був дезорієнтований. Медики одразу встановили, що у пацієнта аутоімунний енцефаліт – це гостра форма запального процесу в головному мозку, що призводить до ураження нервових структур та може бути летальною.

«Захворювання мало важкий двофазний перебіг, через два тижні стався рецидив. Лікування дорогим препаратом, імуноглобуліном, повністю забезпечила лікарня. Жодних наслідків перенесеної важкої неврологічної недуги у Микити немає. Натомість часто внаслідок аутоімунного енцефаліту в дітей залишаються розлади рухової активності, когнітивні порушення», – розповіла Елла Даньчук наголошує.

Нині підліток одужав, він ходить до школи, займається фізичними вправами вдома, гуляє з друзями.

Неврологиня Елла Даньчук закликає батьків звертати увагу на симптоми та скарги дітей, при виникненні яких необхідно одразу звернутися на огляд до педіатра або дитячого невролога:

лихоманка, відчуття нудоти, блювання, що не приносить полегшення;

втрата пам'яті, головний біль, адинамія, апатія, порушення зору та зниження інтелекту;

емоційні та психічні розлади;

сонливість, дратівливість, слабкість, примхливість, відмова від їжі;

порушення поведінки;

порушення свідомості, від сопору (заціпеніння) до коми;

наростання осередкової неврологічної симптоматики: хиткість ходи, порушення мови, парези (слабкість м'язів), паралічі;

судомні напади.

Додамо, що аутоімунний енцефаліт – це захворювання головного мозку, при якому запалюється одна або дві його півкулі. Зазвичай від аутоімунного енцефаліту страждають підлітки до 14-16 років. Загальна причина розвитку захворювання невідома, однак є декілька теорій, що пояснюють це явище. Основними чинниками вважаються: генетична схильність, екологічні фактори (інфекції, токсини), гормональні зміни та навіть тривалий стрес. Аутоімунні захворювання є хронічними, тобто можуть тривати протягом усього життя пацієнта. Багато з них мають рецидивуючий характер, що означає чергування періодів ремісії (коли симптоми зменшуються або зникають) з періодами загострення (коли симптоми повертаються або стають сильнішими).