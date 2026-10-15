Ректор ВНУ просив зберегти умови користування корпусами

Волинська обласна рада передала у власність Луцька будівлі Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Волі та вулиці Шопена, а також низку інших об’єктів нерухомості. Відповідні рішення депутати ухвалили під час сесії у четвер, 15 жовтня.

Окрім корпусів ВНУ, до переліку увійшли будівля Волинської обласної філармонії, приміщення на вулиці Кафедральній, аптека-музей на вулиці Драгоманова, нежитлові приміщення на вулиці Лесі Українки, фонтан та інші.

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Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський пояснив, що частину майна місто планує використати для підготовки до 600-річчя з’їзду європейських монархів, який має відбутися у 2029 році. Зокрема, йдеться про відновлення історичних будівель у Старому місті, музею та інших закладів. За його словами, деякі приміщення перебувають в аварійному стані й потребують ремонту.

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Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось раніше виступив проти передачі навчальних корпусів. Під час пресконференції 14 жовтня він заявив, що йдеться про корпус № 3 на проспекті Волі, 13, де розташовані факультет іноземної філології, факультет міжнародних відносин і редакція університетської газети. А також про частину корпусу № 4 на вулиці Шопена, 24, де працює факультет історії, політології та національної безпеки.

В університеті вважають, що рекомендація майнової комісії порушує законні права та інтереси закладу. Однією з причин незгоди ректор назвав ризик зміни умов безстрокового й безоплатного користування приміщеннями.

Під час сесії 15 жовтня Анатолій Цьось попросив зберегти ці умови після передачі будівель місту. Секретар міськради Андрій Разумовський запевнив, що умови користування корпусами для університету залишаться незмінними. Після цього, як зазначив телеканал «Аверс», сторони дійшли згоди.

«Наша мета – залучити міжнародних партнерів до фінансування. За останні місяці ми зібрали й спрямували на потреби комунальних закладів обласної ради кілька десятків мільйонів гривень. Корпус у центрі міста – стратегічний та є пам’яткою. Це дуже гарна будівля, тому ми маємо спільно навести там лад і покращити умови», – зазначив Андрій Разумовський.