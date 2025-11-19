База «Гарт» розташована у Шацькій громаді Волинської області

Волинський національний університет імені Лесі Українки планує оновити базу практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт» у Шацькій громаді. Для цього оголосили низку публічних закупівель на понад 6,6 млн грн.

Як повідомив 19 листопада у коментарі misto.media ректор вишу Анатолій Цьось, у таборі хочуть покращити умови проживання для студентів, які приїжджають туди на різні види практики – екологічну, геологічну, спортивну тощо. База розрахована на одночасне перебування приблизно 150 людей.

Станом на 18 листопада загальна сума оголошених у Prozorro закупівель перевищує 6,6 млн грн. Зокрема:

2,3 млн грн від загальної суми витратять на:

Окремо університет планує придбати сонячні панелі, щоб зменшити витрати на електроенергію. Завершити оновлення планують до кінця навчального року.

За словами ректора, долучитися до модернізації «Гарту» планує й Шацька громада, з якою університет має програму співпраці. Суму її внеску наразі не озвучують. Проте більшість грошей на оновлення – це власні ресурси вишу.