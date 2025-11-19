Волинський університет оновить студентську базу на Світязі за понад 6,6 млн грн
Начальний заклад планує покращити умови проживання для студентів, які приїжджають на практику
Волинський національний університет імені Лесі Українки планує оновити базу практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт» у Шацькій громаді. Для цього оголосили низку публічних закупівель на понад 6,6 млн грн.
Як повідомив 19 листопада у коментарі misto.media ректор вишу Анатолій Цьось, у таборі хочуть покращити умови проживання для студентів, які приїжджають туди на різні види практики – екологічну, геологічну, спортивну тощо. База розрахована на одночасне перебування приблизно 150 людей.
Станом на 18 листопада загальна сума оголошених у Prozorro закупівель перевищує 6,6 млн грн. Зокрема:
1,1 млн грн – на матраци;
925 тис. грн – на побутові електроприлади;
750 тис. грн та 750 тис. грн – на вироби для ванної кімнати та кухні;
630 тис. грн – на ліжка.
2,3 млн грн від загальної суми витратять на:
виготовлення проєктної документації на реконструкцію електромереж та встановлення сонячної електростанції.
Окремо університет планує придбати сонячні панелі, щоб зменшити витрати на електроенергію. Завершити оновлення планують до кінця навчального року.
За словами ректора, долучитися до модернізації «Гарту» планує й Шацька громада, з якою університет має програму співпраці. Суму її внеску наразі не озвучують. Проте більшість грошей на оновлення – це власні ресурси вишу.