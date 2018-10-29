Голова уряду заявив, що До осені 2019 року влада планує повністю монетизувати субсидії

Уряд планує розпочати монетизацію субсидій від січня 2019 року. Про це інтерв’ю «Укрінформу» повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словам, уряд планує провести монетизацію субсидій у декілька етапів.

«Розпочинаємо 1 січня. Це дуже серйозний процес, який відбуватиметься уперше», – заявив прем’єр.

«Частині – а це 1 мільйон 300 тисяч домогосподарств – ми вже виплачуємо зекономлені кошти. У середньому вийшло по 600-700 гривень кожному господарству», – зазначив він.

«Наступний етап – переведення усіх на особові рахунки. Саме туди будемо направляти доплату держави за сплату житлово-комунальних послуг, а уже звідти кошти мають потрапляти до теплопостачальників та інших надавачів комунальних послуг», – повідомив Гройсман.

Він сподівається до осені 2019 року, тобто до початку наступного опалювального сезону, провести стовідстокову монетизацію.

«Ми вже створили реєстр субсидій і рухаємося далі», – додав прем’єр.

Нагадаємо, монетизація субсидій означає перехід на розрахунки за субсидіями «живими» грошима. Вона полягає в тому, що на рахунок людини буде надходити певна сума коштів, і вже з них людина буде розраховуватися за комунальні послуги.

Монетизації підлягають зекономлені 150 кіловат електроенергії для опалення або 100 м3 газу.