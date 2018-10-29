Гройсман пообіцяв платити гроші за зекономлені газ та електрику з 1 січня

Одна родина, яка отримує субсидію та хазяйнує ощадливо, зможе розраховувати на 600-700 гривень компенсації на рік

ЕкономікаКатерина Чурилова, 29 жовтня2840

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Гройсман пообіцяв платити гроші за зекономлені газ та електрику з 1 січня
фото ілюстративне
Голова уряду заявив, що До осені 2019 року влада планує повністю монетизувати субсидії

Уряд планує розпочати монетизацію субсидій від січня 2019 року. Про це інтерв’ю «Укрінформу» повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словам, уряд планує провести монетизацію субсидій у декілька етапів.

«Розпочинаємо 1 січня. Це дуже серйозний процес, який відбуватиметься уперше», – заявив прем’єр.

«Частині – а це 1 мільйон 300 тисяч домогосподарств – ми вже виплачуємо зекономлені кошти. У середньому вийшло по 600-700 гривень кожному господарству», – зазначив він.

«Наступний етап – переведення усіх на особові рахунки. Саме туди будемо направляти доплату держави за сплату житлово-комунальних послуг, а уже звідти кошти мають потрапляти до теплопостачальників та інших надавачів комунальних послуг», – повідомив Гройсман.

Він сподівається до осені 2019 року, тобто до початку наступного опалювального сезону, провести стовідстокову монетизацію.

«Ми вже створили реєстр субсидій і рухаємося далі», – додав прем’єр.

Нагадаємо, монетизація субсидій означає перехід на розрахунки за субсидіями «живими» грошима. Вона полягає в тому, що на рахунок людини буде надходити певна сума коштів, і вже з них людина буде розраховуватися за комунальні послуги.

Монетизації підлягають зекономлені 150 кіловат електроенергії для опалення або 100 м3 газу.

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