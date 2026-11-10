Працівники культури отримали ордени та почесні звання

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. У переліку є низка представників Львівщини.

Відповідно до указу від 9 листопада, серед нагороджених:

директор Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького Михайло Закопець – орден «За заслуги» ІІІ ступеня;

ректор Львівської національної академії мистецтв Василь Косів – орден «За заслуги» ІІІ ступеня;

артист оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Олег Казидуб – звання «Заслужений артист України»;

мистецтвознавиця, професорка Львівської національної академії мистецтв, директорка галереї сучасного мистецтва Zenyk Art Gallery Христина Береговська – звання «Заслужений діяч мистецтв України»;

викладачка Комунального закладу ЛОР «Львівський музичний фаховий коледж імені Станіслава Людкевича» Роксоляна Гавалюк – звання «Заслужений діяч мистецтв України»;

начальник зміни цеху Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Олександр Мезенцев – звання «Заслужений працівник культури України».

Нагороди присвоєні «за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва».