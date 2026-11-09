Сергій Павленко служив пілотом дронів

Президент присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно старшому солдату 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади Сергію Павленку на псевдо «Піксель». Про це йдеться в указі президента від 6 листопада, оприлюдненому на сайті глави держави.

Як повідомили у 80-й бригаді, уродженець Хмельниччини Сергій Павленко зустрів повномасштабну війну за кордоном. Спочатку як волонтер допомагав українським біженцям, згодом вирішив повернутись додому та боронити рідну землю.

У лавах львівської 80-ї бригади 20-річний воїн одразу почав працювати на дронах. Завдяки скидам, Сергію вдалося знищити десятки окупантів під час звільнення та оборони села Кліщіївка, що на Донеччині.

«Він так філігранно все робив, він дійсно майстер дронової справи. Коли вороги чули в радіоефірах що на позиції працює «Піксель", вони одразу навіть інакше пересувались. Я, коли його бачив, у мене якась надія була. Те все, що і як він робив – для мене натхненням було», – згадує Сергія Павленка його побратим «Діджей».

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Разом з інженерами підрозділу Сергій постійно намагався вдосконалювати дрони, на яких літав, за власною розробкою створював боєприпаси до них. На рахунку «Пікселя» близько 250 ліквідованих цілей.

Десантник загинув 21 грудня 2024 року під час Курської операції. У той день Сергій зупиняв ворожий штурм північнокорейських найманців.

«Загибель “Пікселя” – важка і непоправна втрата для бригади. Побратими памʼятають Сергія як щирого та усміхненого хлопця, мотивація якого не мала меж. Своїм прикладом відважного та сильного духом воїна він надихав десятки побратимів, які працювали поряд», – додали в бригаді.